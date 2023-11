Piqué: “La Super Lega non deve esistere. Club come la Roma, il Siviglia, il West Ham, sono una parte importante del calcio”

Gerard Piquè, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Marca, tornando sul tema della Super Lega.

Queste le sue parole: “La Superlega è un campionato chiuso e io sono contrario a questo. Ci sono tante squadre che rimarrebbero fuori, penso ad Aston Villa, West Ham, Betis, Siviglia, Roma… tutte squadre che avrebbero valore zero. E questi campionati non esisterebbero più. Alla fine le grandi guadagnerebbero molto valore, ma si distruggerebbe una parte importante del calcio, che sono squadre forse di secondo livello ma che hanno una massa mostruosa di tifosi e che non riuscirebbero a esistere nel lungo termine. Il merito sportivo deve prevalere ed è per questo che io sono contrario alla Superlega, ma penso che dobbiamo cambiare il calendario. Alla fine è intrattenimento. Il calcio deve andare più verso l’intrattenimento. La gente ha gli orari che desidera per intrattenersi. La gente passa ore e ore su questo tipo di piattaforme. È evidente che il calcio compete con tutto questo”.

Foto: Instagram Piquè