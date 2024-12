Piqué: “Il calcio italiano è tornato. Danilo? In una carriera così lunga possono esserci momenti bui”

Presente a Torino per la sua competizione, la Kings League, Gerard Piqué ha parlato del momento che sta attraversando il calcio italiano, secondo l’ex difensore in fase di rinascita, dopo un periodo di flessione.

“È sempre stato un punto di riferimento, ha affrontato una piccola crisi ma penso che sia tornato. Ci sono tante ottime squadre, l’Inter è arrivata in finale di recente e sono convinto che la Juve con Thiago Motta, ma anche la stessa Inter, il Milan, il Napoli abbiano grandissimo potenziale”.

Parla poi del presente e del possibile futuro dello juventino Danilo, presente alla serata organizzata a Torino: “In una carriera così lunga, con tanti anni alle spalle, possono esserci momenti buoni e meno buoni. Credo sia un ottimo giocatore, speciale per il suo Paese. Mi aspetto che resti qui e che poi gioca il mondiale col Brasile”.

Conclude poi argomentando sul tema dei cartellini, che immagina strutturate in una maniera differente, magari prendendo spunto proprio dalla Kings League: “È difficile perché non sempre cambiare le regole è ben accetto, è uno sport molto tradizionalista. Penso che cambiare quelle sui cartellini possa essere interessante, lasciare i giocatori fuori per due o cinque minuti: è una cosa che nella Kings League facciamo e penso si possa provare”.

Foto: Instagram Pique