Gerard Piqué tornerà nel mondo del calcio. Lo ha annunciato lo stesso – ormai ex – difensore spagnolo: “È un nuovo anno e dopo averci pensato bene ho deciso di tornare al calcio – ha scritto su Twitter (ora X) – Mi manca così tanto. Questa volta non sarà come giocatore. Sarà come allenatore“. Poi ha aggiunto che fornirà nuovi dettagli a fine settimana.

Foto: Instagram Piqué