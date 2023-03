Piqué difende il Barcellona: “Non sono stati comprati arbitri, di certo non si fa con una fattura”

Gerard Piqué, ex difensore spagnolo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di RAC1 del caso Negreira che coinvolge il suo ex club. I blaugrana sono indagati per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira, che nel periodo in questione ricopriva l’incarico di vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri. L’ex calciatore difende i catalani con le seguenti parole: “Metterei la mano sul fuoco per il Barça. Gli arbitri non sono stati acquistati. Se vuoi comprare un arbitro è facile, puoi andare a pagarlo direttamente con soldi a nero. Non puoi pagare un vicepresidente del Comitato con una fattura. Per quanto vogliano sporcare quel periodo del club, non potranno, potranno rivedere le partite e le coppe, noi eravamo molto superiori, non dipendevamo dagli arbitri. Passerei sopra, ma capisco che il club deve difendersi”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona