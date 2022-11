Piqué annuncia l’addio al Barça e si ritira: “Sabato la mia ultima gara al Camp Nou”. Il video

Gerard Piqué dice addio al calcio e al Barcellona. In questi minuti il difensore catalano ha pubblicato un video sui suoi canali social annunciando l’addio al club blaugrana. Dunque, sabato Piqué saluterà il Camp Nou per l’ultima volta. Una storia d’amore iniziata nel 2008, dopo l’esperienza in prestito al Real Saragozza. Poi 394 presenze, 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 3 Mondiali per club, 8 Campionati Spagnoli, 7 Coppe di Spagna e 6 Supercoppe spagnole. Un palmares ricco di successi in blaugrana, al quale vanno aggiunti 1 Mondiale e 1 Europeo con la Spagna. Una carriera trionfale che si chiuderà il 5 novembre 2022: il giorno dell’addio al calcio. Di seguito il video.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Foto: Instagram Piqueé