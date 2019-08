Piqué: “Ancelotti ha un modo di giocare simile al nostro. Neymar…”

Alla vigilia della doppia sfida contro il Napoli, Gerard Piqué ha parlato in conferenza stampa ai giornalisti presenti a Miami. Queste le sue parole: “Vincere la Liga non è mai facile. Vincerne 8 nelle ultime 11 dimostra che qua facciamo le cose nel modo giusto. Neymar? Certo che parlo con lui, ma deve essere lui a manifestarsi. Sono conversazioni private e non mi sembra opportuno commentare qui. Ancelotti? Ha un modo di giocare con il Napoli simile al nostro, con un grande controllo della palla”.

