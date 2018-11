Piqué alla guida senza patente: maxi-multa da 48 mila euro

Multa salatissima per Gerard Pique. Il difensore spagnolo del Barcellona, infatti, è stato fermato dalla Guardia Urbana della città catalana lo scorso 31 agosto poiché circolava in auto senza patente. Oggi è arrivata la sentenza: Piqué ha ammesso di aver “commesso crimini contro la sicurezza del traffico cittadino”, in quanto appunto senza più punti sulla propria patente di guida. Per questo il centrale del Barça dovrà pagare una maxi-multa di 48mila euro.

Foto: sito ufficiale Barcellona