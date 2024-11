Pippo Inzaghi vola con il Pisa: “Abbiamo vinto in casa di una squadra che si salverebbe in Serie A”

Pippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha commentato la vittoria in casa della Cremonese, che lancia i toscani sempre più in vetta al campionato cadetto.

Queste le sue parole: “Ero molto sereno per questa partita Avevo detto che quella col Catanzaro era stata la nostra migliore, ma oggi ci siamo superati, contro un’avversaria che ha un organico che si salverebbe in Serie A. Sognavo di fare un colpo così a Cremona e questo è un grande risultato anche per l’autostima dei giocatori. Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Non dobbiamo avere nessun assillo, quello lo devono avere Palermo, Sassuolo o Cremonese.

Tramoni? Un giocatore straordinario e oggi lo ha dimostrato, ma anche con la sua assenza siamo stati bravi a giocare e a vincere. Ho una rosa molto forte e pur continuando a cambiare ce la giochiamo con tutti. Questa settimana hanno giocato quasi tutti: sono molto felice per questo. Sapevamo di dover fare una partita straordinaria. Avevamo prodotto tanto nel primo tempo e meritavamo già lì di chiuderla. Pensiamo alla prossima, ma rimanendo con i piedi per terra. Il nostro obiettivo a inizio anno era quello di far crescere la squadra e di riuscire a recuperare i giocatori dello scorso anno”.

Foto: sito Pisa