Pippo Inzaghi: “Sabatini è un combattente come me. Se sarà la Salernitana delle ultime due gare possiamo salvarci”

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Verona, soffermandosi anche dell’arrivo di Walter Sabatini nel ruolo di direttore generale: “Ho sentito la conferenza di Sabatini e mi fa piacere che sia un combattente, come me. Ci accomuna la fiducia della proprietà, insieme abbiamo già fatto tante battaglie e abbiamo voglia di salvare la Salernitana. Se giocheremo come abbiamo fatto contro Atalanta e Milan sono convinto che raggiungeremo l’obiettivo e il nostro direttore generale ci darà una marcia in più con la sua esperienza. In questo momento sono felice soprattutto dell’apporto della vecchia guardia, gente che ha dimostrato nelle ultime partite di tenere molto alla Salernitana e di voler dare un contributo. Io, come loro, ho ricevuto affetto e sostegno incondizionato ed è tempo di ripagare la fiducia di chi ci segue e del presidente portando a casa risultati positivi”.

Sul momento: “Quando sono arrivato ho trovato delle difficoltà ed ero consapevole che servisse un pochino di tempo per far capire ai ragazzi le mie idee. Alla lunga credo che qualcosa si stia vedendo. Ho trovato bene la squadra, c’è stato un attimo di scoramento dopo il 2-2 di venerdì scorso ma se sei rammaricato per un pareggio contro il Milan vuol dire che sei sulla strada giusta. Già dopo la Lazio pensavamo ci fosse stata una svolta e invece abbiamo preso tre schiaffi a Firenze e due a Bologna. Ora non ci sono scuse e il principio inderogabile è sempre quello: grandi partite coincidono con le vittorie. La strada è giusta, ho visto consapevolezza e sappiamo che col Verona sarà una partita alla portata pur nel rispetto di un avversario che ha bisogno di punti come noi”.

Foto: Instagram Inzaghi