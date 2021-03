Pippo Inzaghi Panchina d’Argento: “Dedico il premio a tutto il mio staff”

Anche Pippo Inzaghi è stato premiato come Panchina d’Argento per aver vinto lo scorso campionato di Serie B col suo Benevento e per l’ottimo campionato disputato finora in Serie A. Inzaghi ha ringraziato il suo staff e dedicato a loro, e non solo, questo risultato:

“Con grande gioia e soddisfazione dedico questo prestigioso riconoscimento al mio staff, che ha dato anima e corpo per raggiungere gli obiettivi prefissati; alla mia squadra fantastica, fatta di atleti ma soprattutto di uomini meravigliosi e dediti; alla società, al Presidente e al Direttore Sportivo, che hanno sempre creduto in noi e che hanno assecondato le nostre esigenze, e che tanto hanno esultato assieme a noi; a tutti i nostri tifosi, che ci mancano come il pane ma che siamo fieri di aver reso felici, e alla mia famiglia, perché se non si ha a casa la serenità, nulla nella vita è possibile!”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna