Pippo Inzaghi: “Non è possibile che il loro portiere sia sempre il migliore in campo. Facciamoci un esame di coscienza”

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l’amaro pareggio subito in extremis dal Crotone, che potrebbe compromettere la salvezza dei suoi: “Non è possibile che il portiere loro sia sempre il migliore in campo. Dobbiamo farci un esame di coscienza, eravamo partiti bene. Dovevamo far fallo, fermare l’azione. La partita era finita. Aspettiamo Lazio-Torino, abbiamo ancora una speranza, speriamo di giocarcela all’ultima”.

