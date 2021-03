Pippo Inzaghi: “Non capiterà altre volte di fare quattro punti contro la Juve. Troppe critiche ingiuste, qualcuno era andato fuori di cervello”

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi, capaci di compiere una vera e propria impresa. Queste le sue parole: “Non capiterà tante altre volte di fare quattro punti contro la Juventus. Noi sapevamo quale fosse il nostro percorso, ho detto ai ragazzi che se abbiamo fatto quel record in B si poteva sperare punti anche a Torino. Sono ragazzi straordinari, io gli ho detto che li ringrazierò a vita. Mi ero già preparato il discorso per la sconfitta per scaramanzia. Io devo essere razionale. Non noi, ma forse l’ambiente aveva perso il senso della realtà, abbiamo fatto un girone di andata sopra le aspettative, e abbiamo ricevuto forse troppe critiche ingiuste”.

Foto: Instagram personale