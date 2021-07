Pippo Inzaghi: “Immobile deciderà la finale. Jorginho? Da pallone d’oro”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Brescia, ha parlato della finale di Euro 2020, raccontando come si vivono le ore precedenti ad una grande finale.

Queste le sue parole: “Le ore della vigilia sono quelle più belle e anche inquiete. Sembrano non passare mai. Io l’ho vissuto nel 2006 ma anche nelle finali di Champions con il Milan. Ci sono momenti dove provi a restare concentrato, ma altri dove vuoi distrarti perchè è giusto così, per non arrivare troppo carichi alla gara”.

Sulla finale dell’Italia: “Sarà una grande finale. Gli azzurri hanno fatto un percorso straordinario, hanno giocato bene, pressing alto, rapidità. Meritano la coppa. Ci sarà un avversario forte, che gioca in casa a Wembley, che non vince nulla dal 1966, che vuole regalare una gioia ai tifosi. Sarà dura ma questa Italia è forte e ce la può fare”.

Chi sarà decisivo: “Mi auguro Immobile, da attaccante è bello la decidesse lui. Poi basta vincere, è chiaro, può essere decisivo chiunque. Jorginho? E’ maturato tantissimo, è un giocatore completo, fortissimo, anche da Pallone d’Oro”.

Foto: Sito Brescia