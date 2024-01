Pippo Inzaghi: “Il fallo da rigore era da Var, giusto. Ma anche quello di Demme. Non vogliamo essere presi in giro”

La Salernitana recrimina per un’altra sconfitta in rimonta, dopo la Juve stavolta con il Napoli oltre il 90′.

Il tecnico dei granata, Pippo Inzaghi, a Dazn, ha così parlato dopo il ko con gli azzurri: “Dispiace molto, però questa è la strada giusta. Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati e questo ci scoccia, è ora di avere rispetto. Sono stato ammonito senza fare niente, ero diffidato, poi non ci lamenteremo più. Non ci sta bene perché siamo contati e facciamo grandi sacrifici. Vogliamo perderle in modo giusto, poi ci prendiamo le nostre responsabilità ma con questo spirito ci salveremo”.

Cosa non le è piaciuto in particolare? “Il rigore è da VAR, giusto, che non sarebbe mai stato fischiato come il fallo di Demme sul gol decisivo che dato una gomitata al mio giocatore però non mi piace nemmeno l’atteggiamento. Gli arbitri pretendono rispetto ma a fine primo non mi guardavano neanche in faccia e così non va bene. Così ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale. Siamo la Salernitana, vogliamo combattere con tutti”.

Da dove si riparte? “Dobbiamo ripartire da qui, sono due partite che subiamo immeritatamente, ci meritavamo di fare almeno due punti e mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario. Con i crampi avuti da Sambia ho dovuto mettere un difensore centrale a fare la mezzala, adesso sbollirò la rabbia, e sono sicuro che giocheremo le nostre partite all’arrembaggio. Il pubblico si merita una squadra che lotta e ci darà una mano. Sono sicuro che giocando in questo modo girerà”.

Soddisfatto della crescita di Tchaouna? “Spenderei una parola anche per Lovato che ha fatto una partita straordinaria oggi, l’ho rivisto ai suoi livelli e sono molto contento per lui. Come Martegani che ha fatto molto bene, sacrificandosi. Tchaouna ha grandi margini di miglioramento, deve continuare su questa strada, può migliorare ancora tantissimo ma sono felice della sua evoluzione da quando sono arrivato”.

Dal mercato cosa si attende? “Lasciamo lavorare la società e il direttore, io devo cercare di far rendere al massimo quelli che ci sono. Sappiamo cosa dobbiamo fare e sono sicuro che lo faremo”.

Foto: twitter Salernitana