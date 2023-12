Pippo Inzaghi: “Dia e il mercato? Non mi interessa nulla. Teniamoci stretta la Salernitana”

Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, presentando la trasferta della Salernitana a Firenze. “Dobbiamo cercare di dare continuità dopo due risultati utili di fila. Oggi abbiamo aggregato al gruppo Tchaouna e Dia, mentre Cabral ha messo ulteriore benzina nelle gambe. Gyomber è stato fuori causa febbre. Avere tutto l’organico a disposizione ci dà forza, voglia e consapevolezza dei nostri mezzi. Andiamo a casa di una squadra reduce da una stagione con due finali, ma a Salerno si è riacceso l’entusiasmo. Il futuro di Dia? Non mi interessa nulla, non so neanche se esiste il mercato. Le idee sono chiare, io e il direttore siamo in sintonia. A Firenze servirà la gara perfetta e sperare che loro non siano al 100 per 100. Teniamoci stretta la Salernitana, qui c’è tutto per stare bene ed è difficile trovare in giro qualcosa di meglio”.

Foto: Instagram Salernitana