Pippo Inzaghi: “Approccio sbagliato, ci dobbiamo svegliare”

Pippo Inzaghi ha commentato in conferenza stampa la netta sconfitta della Salernitana a Firenze. “Non mi aspettavo questo approccio, venivamo da 4 punti in due partite, oggi ci è mancato tutto. Dobbiamo svegliarci e dare di più. All’inizio del secondo tempo la squadra è rientrata bene, ma la Fiorentina ha meritato la vittoria e noi la sconfitta. Dobbiamo rimboccarci le maniche, siamo a 3 punti dalla salvezza e la nostra straordinaria gente ci darà qualcosa in più”. Foto: Instagram Inzaghi