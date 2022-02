Pippo Inzaghi: “Amo Brescia, io qui ci resto. Sono tornato perché convinto”

Giornate convulse a Brescia, con le rondinelle che ieri hanno però battuto il Crotone in trasferta. Nono successo in campionato lontano dalla Lombardia, con Pippo Inzaghi a fine gara raggiante: “Mi auguro che si scriva che questi ragazzi hanno fatto la storia del Brescia. Non siamo partiti con i favori dei pronostici eppure abbiamo fatto nove vittorie in trasferta. Mi era stato chiesto un progetto biennale: primo anno bene, poi inseguire la serie A al secondo. Ora siamo secondi in classifica. Credo tantissimo in questa squadra, a volte criticata ingiustamente. Se arriviamo tra i primi due abbiamo fatto una grande impresa. Se andiamo ai play off ce la giocheremo. E nel caso ci riproverò l’anno prossimo. Io a Brescia ci resto. Ho un altro anno di contratto e ci ritenterò. Amo Brescia. Non sarei tornato a dispetto dei santi. Sono tornato perché convinto”.

FOTO: Sito Brescia