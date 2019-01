Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, una storia che va ben oltre il classico rapporto tra calciatore e allenatore. Si sono incontrati per la prima volta a Napoli, ora si potranno riabbracciare di nuovo in squadra insieme, al Chelsea, la stessa di Jorginho arrivato in estate e come fu per tanti ex Empoli che Sarri portò ai piedi del Vesuvio. Il Comandante ritroverà il Pipita, il suo pupillo argentino a cui è legato in maniera inossidabile. Higuain è rientrato ieri mattina presto da Jeddah dopo la Supercoppa e ora, dopo aver disfatto temporaneamente le valigie, si appresta a organizzare il viaggio che potrebbe portarlo a Londra già nelle prossime ore. Nella sua testa ormai c’è solo il Chelsea e i Blues lo aspettano per fargli sostenere le consuete visite mediche, anticamera della firma sul contratto. Gonzalo si affida dunque a Sarri per cercare la serenità perduta. L’unico allenatore che sia riuscito a penetrare nei sentimenti più profondi del Pipita. Tra i due ne è nato un rapporto solidissimo, fraterno, che va oltre il campo e i gol. Sarri ha provato a semplificare: “Gli devo molto”. Ma anche Gonzalo gli deve molto: è grazie a lui che ha segnato la bellezza di 36 gol (record) in una sola stagione di Serie A. Ora, dopo due anni e mezzo, Higuain e Sarri sono pronti a ritrovarsi: Pipita e il Comandante a sfondo Blues, quando il rapporto non è fatto solo di… gol.

Foto: stadiumastro.com