Pioli: “Vogliamo vincere l’Europa League. Ma le favorite sono Liverpool, Bayer Leverkusen e Atalanta”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato alla vigilia della gara con il Rennes in Europa League.

Queste le sue parole: “Le squadre a questo livello sono sempre difficili. Abbiamo avuto tanto tempo per studiare in Rennes: hanno talento e va affrontata con grande attenzione e grande cura”.

Come valuti questa Europa League? “È una competizione molto importante, poi è chiaro che sia un gradino sotto l’Europa League; ma c’è il Liverpool, il Bayer… Il Milan non ha mai vinto l’Europa League, ma non possiamo guardare troppo avanti; vogliamo essere ambiziosi. In una settimana si decide tutto. Prima di mettere il Milan passiamo questo turno. Per me le favorite sono Bayer, Liverpool e Atalanta”.

Cosa avete pensato dopo Newcastle? “Rimane la delusione di essere usciti dalla Champions, ma poi non potevano non avere un obiettivo, non potevamo disperdere energie pensando a cosa sarebbe potuto succedere e che non è successo. Sappiamo che in Europa devi essere al top in quella singola serata lì, non è come il campionato”.

Quanto è importante passare il turno? “Importantissimo. Vogliamo avere ambizioni, possibilmente arrivare in fondo. Siamo molto concentrati e credo che l’abbiamo preparata nel modo giusto”.

A chi paragoni il Rennes della Serie A? “Secondo me è troppo importante giocare la partita… Mi sono fatto un’idea, ho visto 8 partite del Rennes e i miei collaboratori anche di più, Gabbia ci ha giocato… Domani ti saprò dire il livello. La Ligue 1 è diversa dal campionato italiano”.

Ora inizia il secondo tempo? “I film vanno giudicati in base al secondo tempo”.

Hai sentito Brahim? “Brahim Diaz? Lo sento, gli ho scritto ieri sera, ma non mi ha ancora risposto. Ha fatto un gran gol ieri, spero non si sia fatto male, è un bravissimo ragazzo e sta facendo benissimo”.

Chi è il più pericoloso del Rennes? “Non farò l’errore di dire i giocatori più pericolosi, perché poi l’ultima volta ci hanno castigato. Li conosco tutti”.

Quanto è difficile scegliere in attacco? “Difficile perché stanno facendo benissimo tutti gli attaccanti. Chukwueze spero sia disponibile per Monza. È difficile, ma diventa anche più facile perché mi posso anche permettere di sbagliare qualcosa, potendo poi cambiare in corsa. E poi spero di tornare tanto da qui alla fine”.

Foto: twitter Milan