Pioli: “Vogliamo prenderci il secondo posto e arrivare fino in fondo all’Europa League”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce: “Se abbiamo riconquistato definitivamente San Siro? Abbiamo sofferto, noi come i nostri tifosi. Loro, nei momenti difficili, non ci hanno mai lasciato soli e questo è un grande merito di questo ambiente. Dobbiamo sfruttare questa energia intorno a noi, il prossimo mese e mezzo è importante e sappiamo che i giudizi cambiano velocemente. Vogliamo arrivare secondi in campionato e arrivare in fondo in Europa League, ci dobbiamo impegnare tanto”.

Poi ha proseguito: “Se mi piace il gruppo? Tantissimo, ma quando parlo di gruppo non parlo solo di giocatori ma anche di tutte le persone che lavorano a Milanello. Difficile trovare un ambiente così positivo, anche quando sembra che tutto vada storto. Non abbiamo mai smesso nei nostri giocatori e non esci dalle difficoltà per fortuna. Si è formata una simbiosi tra vecchi e nuovi, è bello allenare questo gruppo a Milanello e dopo contano i risultati. Ci aspettano partite difficili, ora pensiamo a prendere un vantaggio in casa contro la Roma”.

Sull’equilibrio ritrovato: “Lo abbiamo sottolineato in molte riunioni con la squadra. Ha pagato un lavoro più attento in fase difensiva e delle riaggressioni. Molto dei nostri miglioramenti passa da lì e la fase difensiva dipende molto dal sacrificio e della collaborazione. Poi la fase offensiva dipende più dalla bravura dei giocatori. Su questo dobbiamo insistere”.

Sugli obiettivi: “Arrivare in fondo all’Europa League e arrivare secondi in campionato sarebbe importante. Questo è il nostro obiettivo”.

Su Pulisic: “Da quando sono a Milano, ho fatto molte riunioni per convincere i giocatori a venire qui. Difficilmente sbaglio le sensazioni: quando ci siamo parlati con Pulisic, ho sentito qualcosa di molto positivo e sono contento perché ho trovato quello che ho sentito. Ha atteggiamenti fantastici, è un professionista esemplare come tutti i nuovi e questo ha fatto salire il livello del gruppo. Tra entrate e uscite abbiamo cambiato più di 20 giocatori, possiamo migliorare e dobbiamo alzare il livello in vista di partite in cui il livello dovrà essere alto”.

Foto: sito ufficiale Milan