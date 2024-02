Pioli: “Vogliamo essere protagonisti in Europa League. Rennes in forma, ma siamo preparati”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita di Europa League contro il Rennes: “Riprendiamo il nostro cammino, siamo in Europa League e non in Champions ma vogliamo essere protagonisti. Non affrontiamo una squadra semplice, il Rennes è in forma ma noi siamo preparati. Non c’era alcun dubbio sulla passione e sul sostegno dei nostri tifosi: ci spingeranno, noi dovremo fare il nostro sul campo, giocando con qualità e facendo attenzione alle transizioni dei nostri avversari”.

Poi ha proseguito sulle scelte a centrocampo: “Adli e Bennacer sono usciti stanchi dall’ultima partita, mentre Reijnders è più riposato. Riteniamo queste caratteristiche messe in campo come le migliori per affrontare la partita di oggi”.

Infine, su Leao: “E’ felice sia quando segna, sia quando manda in gol i compagni. E’ un punto di riferimento per la nostra fase offensiva: se segna e vinciamo, siamo tutti più felici”.

Foto: sito ufficiale Milan