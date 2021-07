Pioli: “Vogliamo essere ancora protagonisti. Mercato? Sarà un Milan competitivo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League. “Io e il club ci siamo subito portati avanti. Adesso è un altro anno, il primo giorno, emozionante come sempre e sarà bello vedere i miei giocatori. Abbiamo iniziato anche un pochino prima, ma vogliamo fare le cose con calma e al meglio. Arriviamo da una stagione pesante, ma ci siamo riposati e sono sicuro che li ritroverò già pronti. Vogliamo essere ancora protagonisti. Mercato? Il club e tutti noi vogliamo che il Milan sia competitivo, bisogna dare continuità al nostro lavoro, vogliamo migliorare la qualità dei nostri giocatori e alzare il livello della squadra. Iniziamo oggi l’8 luglio, preferirei avere tutta la rosa oggi ma so che il mercato è lungo, abbiamo bisogno di giocatori di qualità. Con la qualità e lo spirito giusto si può andare lontano”.

FOTO: Twitter Milan