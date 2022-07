Pioli: “Vogliamo continuare a crescere, saremo pronti per il 13 agosto”. E sui nuovi innesti…

Il Milan riparte dopo lo scudetto vinto e si prepara alla stagione, forse, più complicata, quella della riconferma.

A parlare, dell’inizio della nuova stagione, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, in conferenza stampa.

Queste le sue parole su svariati temi: “La nostra forza è stata quella di credere nei nostri giocatori, nelle nostre qualità e nel nostro modo di giocare, avendo grande rispetto per gli altri e grande entusiasmo. Il coraggio che dovremmo dimostrare è metterci in discussione. Mi farete tante domande di mercato a cui risponderò in parte, ma sono sicuro che molti dei miei giocatori non hanno ancora raggiunto il massimo del loro potenziale. Vogliamo crescere giorno per giorno”.

È stata l’estate più bella della sua vita? “Sì, è stata un’estate entusiasmante. Mi sono goduto la famiglia e ho incontrato tantissimi tifosi con la maglia del Milan, regalandomi gioia. Mi porto questo entusiasmo qui oggi e per tutta la stagione”.

Come può crescere il Milan: “Si cresce inserendo giocatori funzionali al nostro modo di stare in campo. Noi dobbiamo trovare soluzioni giuste da mettere al posto giusto, partendo dal fatto che abbiamo ancora margini di miglioramento. L’anno scorso abbiamo motivato i nostri avversari, ma noi siamo il Milan e vogliamo lottare per vincere”.

Sui nuovi innesti: “Abbiamo delle idee sul mercato. Ora dobbiamo valutare bene ciò che c’è. È rientrato Pobega dopo un campionato eccezionale, è un giocatore forte che ci darà fisicità in tante partite. È arrivato Adli che è un giocatore interessante. Il club è capace e sapremo trovare le soluzioni giuste. Ho trovato un gruppo molto consapevole e molto maturo; non abbiamo smesso di sentirci in queste vacanze. La ricetta è quella di continuare a lavorare giorno per giorno. I livelli si alzano, le aspettative e le pressioni anche perché abbiamo vinto e vogliamo continuare a vincere”.

Su Ibra: “Sapete quello che penso su di lui. L’ho sentito stamattina. Sta bene e sta recuperando da un infortunio abbastanza importante. Mi auguro di poter lavorare ancora con lui perché è un campione in toto”.

Cosa ti aspetti da Leao? “Può fare ancora qualcosa in più, ma è normale perché ha 23 anni. Quest’anno è andato in doppia cifra e potrà essere ancora più incisivo in fase offensiva. Può spaccare le partite”.

Che ci dice di Dybala e De Ketelaere? “Sono due profili molto diversi. Io so che ho alle spalle dirigenti molto capaci che prenderanno decisioni migliori per migliorare la squadra”.

Come ha vissuto l’attesa per i rinnovi di Maldini e Massara?

“Con molta serenità, abbiamo continuato a lavorare e li ho visti sempre sereni e positivi. Il club ha sempre dimostrato compattezza e si va sempre di più in questa direzione”.

Qual è l’obiettivo della stagione? “Non mi sto fissando sull’obiettivo, ma sul percorso da fare per raggiungerlo. Servono tenacia e coraggio, giocando ogni singola partita per poterla vincere. Meglio non fare previsioni, è facile sbagliarle…”.

Su Dida: “Dida ci ha comunicato l’esigenza di tornare in Brasile e sarà sostituito. Lo ringrazio perché ha dato un grandissimo contributo”.

Pobega può essere il Tonali della nuova stagione? “Me lo auguro. È un ragazzo interessante, che ha belle caratteristiche, può fare bene”.

Dove vede Adli?

“Giocatore molto interessante, tecnicamente valido, molto capace nello smarcarsi e nel giocare il pallone in avanti cercando i compagni in profondità. È da capire la posizione in cui può essere sfruttato al meglio. È molto intelligente e molto preparato. Cercherò di capire in quale posizione usarlo di più, anche se noi non siamo legate alle posizioni fisse e lui è uno dinamico”.

L’Inter ha già fatto tanto mercato, la Juve sta completando la rosa, il Milan è un po’ più indietro. Deve recuperare tanto il Milan?

“Sono sicuro che il 13 agosto saremo pronti. Poi da allenatore se mi dicono che domani saremo al completo sarei contento, ma so che non sarà così. Noi siamo aperti a tante cose, ma partiamo da una base molto solida. Dal 15 luglio avrò una squadra forte da allenare e io il 15 luglio potrei schierare una squadra forte in campionato”.

Foto: Twitter Milan