Pioli: “Vittoria molto pesante. Non venivamo da un periodo semplice. Scudetto? Ci proveremo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sull’Empoli.

Queste le sue parole: “I giocatori sanno cosa mi aspetto da loro durante la sosta. Saranno liberi fino al 30 dicembre, ma il 28 e il 29 faremo degli allenamenti su Zoom e che dovranno essere presenti tutti. La vittoria di oggi è pesante perché abbiamo affrontato un avversario che gioca bene, ma reagire con questo carattere è stato importante. Sono sempre favorevole a giocare meglio degli avversari, ma oggi contava tornare a vincere perché ne avevamo bisogno per la nostra classifica e per la nostra fiducia. Col Napoli non meritavamo di perdere, ma oggi la partita pesava molto per noi, soprattutto per trascorrere bene le vacanze. Dopo la sosta avremo un mese di gennaio importante”.

Sulla vittoria: “Ogni vittoria vale tre punti, ma ci sono momenti durante il campionato in cui alcune partite pesano un po’ di più, come stasera. Le ultime partite non erano state le nostre migliori, ma stasera abbiamo giocato da squadra che voleva il risultato pieno e che l’ha ottenuto con spirito di gruppo”.

Su Kessie: “Sapevamo che l’avversario palleggia molto bene, loro giocano con due vertici ed è difficile andarli a prendere, quindi volevo un centrocampo un po’ più compatto, dinamico e di corsa. In più, in questo momento, Franck è il giocatore che va a riempire meglio l’area avversaria perché ha fatto gol anche con la Salernitana e lo avrebbe fatto anche con il Napoli. Poi volevo far rifiatare un attimo Brahim Diaz che ha avuto un periodo dove sicuramente è stato meno brillante”.

Sulle aspettative: “Fa parte del nostro percorso di crescita e bisogna crescere soprattutto attraverso le critiche. Noi siamo molto bravi ad isolarci e a concentrarci sul nostro lavoro. Quello che dicono all’esterno ci interessa fino a un certo punto: dobbiamo pensare a migliorarsi. Se abbiamo delle pressioni è perché ce le siamo meritate: se la gente si aspetta che noi possiamo vincere tutte le partite, è perché possiamo farlo. Vorrei fare gli auguri a tutti i tifosi del Milan, sono fantastici e ci accompagnano con un sostegno e una passione incredibili”.

Foto: Twitter Milan