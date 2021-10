Pioli: “Vittoria difficile ma meritata. Orgoglioso dei ragazzi”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a DAZN del successo contro il Torino: “Abbiamo controllato la partita. È difficile giocare col Toro, era la quarta partita in dieci giorni. Nel primo tempo abbiamo rischiato poco, poi non siamo stati dinamici come potevamo essere e abbiamo rischiato solo nel finale, quando il Torino non aveva niente da perdere. Vittoria difficile ma meritata”.

Su Leao e lo spirito di sacrificio che sta mostrando:

“Sono orgoglioso. Ormai non mi sorprendono più questi ragazzi, non solo Leao. So cosa mi possono dare. La squadra è in piena condizione fisica e mentale”.