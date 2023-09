Pioli: “Vittoria che ci farà bene. Vedevo troppa negatività intorno alla squadra”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Giochiamo sempre per vincere, è una vittoria importante al termine di una gara faticosa. Forse la costruzione è stata un po’ lenta però abbiamo giocato da squadra, lavorando da squadra e questa vittoria ci farà bene”.

Come si è comportato Leao? “Bene, mi sembra che si esageri un po’ nella negatività riguardante i miei giocatori. Il gruppo è responsabile e sa che l’errore di un compagno è l’errore di tutti. Rafa ha fatto quello che doveva fare, sta facendo la sua strada. Deve essere felice e lo è, perché sta bene qui. Quando cresci devi sopportare anche aspettative alte”.

Reijnders può giocare in quel ruolo? “Possono giocare tutti, oggi ho cambiato per necessità, la squadra è stata dentro la partita“.

Sul modulo: “Non no mai pensato che sia il modulo a farti vincere le partite, oggi la squadra non ha risentito del cambio. Kjaer nella difesa a tre è più preparato a lavorare in un certo modo, adesso dobbiamo recuperare energie in vista di un’altra partita difficile”.

Foto: twitter Milan