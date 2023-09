Pioli: “Vedere Tonali con un’altra maglia fa effetto. Il derby è alle spalle, testa alla Champions”

Stefano Pioli ha parlato a Sky nel prepartita di Milan-Newcastle.

Queste le sue parole: “Si torna a San Siro per giocarci al meglio la prima gara di Champions, non possiamo pensare a cosa non siamo riusciti a fare sabato, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità. Giochiamo in un girone tosto e dobbiamo approcciarlo al meglio, il Newcastle è una squadra fisica e aggressiva. Abbiamo un piano, una strategia di gioco, ma poi è la testa a fare la differenza. Sono sicuro che la squadra si mostrerà pronta per questa gara”.

Sulla decisione di schierare Chukwueze e Pobega dal primo minuto: “Chukwueze gioca perché è rapido e bravo nell’uno contro uno, affronterà un terzino sinistro molto alto e fisico ma con un passo diverso. Pobega deve aggredire gli spazi, è una mezzala molto brava negli inserimenti”.