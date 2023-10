Pioli: “Un peccato non aver segnato. È stata la classica partita di Champions”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Borussia Dortmund: “Credo che nel primo tempo ci sia mancata un po’ di pulizia tecnica per abbassare i ritmi della partita, mentre nel secondo abbiamo avuto occasioni importanti. È un peccato. È stata la classica partita da Champions per intensità ma non siamo riusciti a portare la vittoria a casa e ci dispiace”.

Poi ha proseguito: “Milan europeo? Cerca di portare avanti le sue idee, poi in Europa il ritmo si alza. Dobbiamo stare a quel livello lì e stasera ci siamo stati. Loro ci hanno messo in difficoltà, poi siamo cresciuti nella ripresa ed è un peccato non aver sfruttato le occasioni avute”.

Infine: “Alzare il baricentro? L’intenzione era quella. Abbiamo recuperato tanti palloni, ma poi li abbiamo gestiti male e abbiamo consentito loro di metterci sotto. Diamo merito anche ai nostri avversari, ma poi abbiamo giocato un ottimo secondo tempo”.