Pioli: “Un difensore? La società sta lavorando per colmare questa necessità”

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della gara con la Roma: “Un difensore? Non è stata abbandonata questa pista. La società sta lavorando per colmare questa necessità: sicuramente serve ancora un difensore”.

C’è una spiegazione per cui è stato preferito Kjaer a Simic? “Perché per come stavamo giocando mi serviva più Kjaer. Poi mi sembra esagerato dire che Simic sia uscito dai radar, è un ragazzo giovane…”.

Può riuscire il Milan a perdere solo una partita fino a fine stagione? “L’obiettivo che abbiamo è solo quello di riprenderci subito per far contenti i tifosi e vincere la partita di domani. Dentro di noi dobbiamo avere l’ambizione di vincere ogni partita. Nelle ultime 7partite abbiamo avuto un buon ritmo e Inter e Juve hanno fatto solo un punto in più di noi. Ma bisogna accelerare tanto. Da qui a 4 mesi bisognerà correre velocemente, poi se gli altri correranno sempre così velocemente…”.

Che ruolo è Terracciano? “In questo momento sta lavorando sulla fascia da terzino. Domani non ci sarà Florenzi ed è lì che potrà essere utilizzato. Non ho mai visto la squadra crollare, l’ho vista l’anno scorso a gennaio. Le nostre mancanze sono aver preso gol da calcio d’inizio, queste sono le discussioni alle nostre riunioni”.

Come state fisicamente? “Bene, abbiamo avuto gli stessi dati dell’Atalanta e assolutamente non è questo il periodo in cui si possono accusare dei cali fisici. Secondo me sono molto più importanti i dati tecnici e mentali di quelli fisici per vincere una partita”.

10 punti di differenza tra Milan e Roma… “La classifica non entra sul campo; sarà una sfida aperta, combattuta, contro un avversario esperto. Dobbiamo dimostrare di essere più forti”.

Serve un po’ di senso del pericolo? “Tutta la squadra si deve accorgere che può arrivare il pericolo e ogni giocatore se ne deve accorgere: ogni singolo pallone può essere quello decisivo per vincere o non vincere la partita”.

