Pioli: “Troppi errori, impareremo molto da questa prestazione”

Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky dopo lo 0-3 subito dal suo Milan a San Siro per mano del Lille:

“Abbiamo incontrato una squadra forte, ma non avevamo cominciato male la partita, anzi secondo me la stavamo comandando. Siamo andati in svantaggio contro una squadra così veloce e rapida, sono andati in fiducia ed è diventato difficile fermarli.

Può essere paradossalmente più utile per migliorarsi subire una sconfitta così sonora? Abbiamo commesso vari errori ed impareremo sicuramente da questa prestazione, siamo una squadra giovane e oggi c’è stata qualche difficoltà di troppo.

Risultato giusto? Forse un po’ troppo severo, sfortunati in alcuni episodi. Ci aspettano ancora delle partite complicate per ottenere la qualificazione ma siamo fiduciosi”.