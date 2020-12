Pioli: “Tonali e Rebic stanno abbastanza bene, ma deciderò domattina”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara del 2020, a San Siro contro la Lazio. Queste le parole del tecnico rossonero: “Purtroppo i tifosi non sono presenti ma li sentiamo, viviamo la città e sentiamo l’affetto, la passione. Siamo stati bravi ad indirizzare subito tatticamente la gara con il Sassuolo, ma avevamo analizzato bene i due pareggi e forse nella nostra fase difensiva ci era sfuggito qualcosa. La Lazio? Vale tanto questa gara, alla squadra sto ripetendo che abbiamo fatto molto e stretto i denti, ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo per chiudere bene la prima parte della stagione. Stiamo bene, al di là delle assenze, il gruppo c’è. Orgoglioso del Milan? L’orgoglio arriva dal lavoro di tutto il mondo Milan. Noi riceviamo più consensi ma c’è un club dietro, un personale che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio, sono orgoglioso di far parte questo club. Tonali e Rebic? Domattina riuscirò a capire chi starà meglio, oggi abbiamo fatto un allenamento tranquillo. Quando giochiamo di sera, la formazione la comunico al mattino Oggi stavano abbastanza bene. Non ho ancora certezze”.

Foto: sito ufficiale Milan