Pioli: “The Last Dance a San Siro domani per Ibra? Spero di no”

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli che ha risposto alla domanda se domani è l’ultima partita a San Siro per Ibrahimovic: “”No, non credo. Onestamente non lo so, ma io mi auguro di noi perché Zlatan è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all’aspetto tattico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata, mi auguro che non sia the last dance. Lui saprà scegliere il suo futuro, ora pensa a domani”.

Riguardo le possibili due vittorie dell’Inter, Pioli esclama: “Non lo so e non mi interessa, non penso all’Inter. Siamo solo concentrati su di noi, non abbiamo bisogno di altri stimoli perché siamo già al massimo”.

Foto: Instagram Milan