Pioli suona la carica: “È il momento di dimostrare che non siamo solo bravi”

In occasione della vigilia della partita contro il Verona, Pioli ha tenuto la consueta conferenza stampa suonando la carica, in vista della sfida contro la formazione di Tudor decisiva per lo scudetto: “Sappiamo che il Verona potrà crearci difficoltà, ma le difficoltà affrontate ultimamente e non solo ci hanno fatto crescere. È il momento di dimostrare che non siamo solo bravi, ma che possiamo essere migliori”.

Foto: pioli-twitter-milan