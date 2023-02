Pioli sull’esclusione di Leao: “Lo rifarei. Ho fatto le scelte che ritenevo migliori”

“A posteriori, rifarebbe la stessa scelta su Rafael Leao?“. Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha così risposto alla domanda sull’esclusione di Leao: “No, la rifarei. Ho fatto le scelte che ritenevo migliori, Origi doveva lavorare in verticale con Giroud per coprire la zona di Calhanoglu. Non credo sia stata colpa di Origi ma la troppa frenesia, dovevamo cercare di salire più col baricentro della squadra e abbiamo sbagliato troppi palloni”.

Foto: Instagram Milan