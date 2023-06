Pioli sull’addio di Ibra: “Sono molto triste. Non sarà semplice ripartire senza di lui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo l’addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic: “È un campione, sono molto triste perché non potrò più allenarlo. È un grande calciatore: Zlatan vi spiegherà il motivo della scelta, non è stato facile. Con lui i confronti sono stati costanti e non sempre sono stati facili. Ci sono state anche situazioni importanti, ma è stato tutto molto bello per me, però sapevo di confrontarmi con una persona di alto livello, che dice sempre quello che prova, che parla per il bene della squadra. Zlatan ha grande personalità, oggi eravamo tutti commossi. Fino a ieri è stato il primo ad arrivare a Milanello e l’ultimo ad andarsene: questo fa la differenza”.

Foto: sito ufficiale Milan