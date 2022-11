Pioli sul Tottenham: “Sarà una sfida equilibrata, Conte ci conosce bene”. E su Ibra…

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, ha commentato anche il sorteggio degli ottavi di Champions League che vedrà il Milan affrontare il Tottenham: “Partite difficili, contro un avversario forte, allenato da un grande tecnico che ci conosce bene. Agli ottavi è impensabile trovare avversari facili, ma la prepariamo al meglio: sarà un avversario stimolante, ce la giocheremo con le nostre qualità, con fiducia”.

Poi ha proseguito parlando di Antonio Conte: “È un grande allenatore, che ha vinto tanto dappertutto. dà una chiara identità e una grande mentalità alla propria squadra; Tottenham è molto compatto e ordinato con individualità fortissime, come Kane, Son, Kulusevski, Perisic, con tanti che conoscono il Milan e il calcio italiana. Sulla carta credo che possa essere una sfida equilibrata“.

Infine, ha così risposto alla domanda sulla possibile presenza di Zlatan Ibrahimovic: “Tutti ci auguriamo che Zlatan possa tornare con noi il prima possibile, il recupero sta procedendo bene. Poi vediamo a febbraio. In Champions conta il momento in cui ci arrivi, manca ancora troppo tempo: dobbiamo essere concentrati per domani“.

Foto: Twitter Milan