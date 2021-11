Pioli sul derby: “Non sarà una partita determinante. L’Inter è la favorita per lo scudetto”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nella vigilia che porta al derby tra Milan e Inter. L’allenatore rossonero ha esaminato la partita: “Abbiamo recuperato energie, veniamo da un periodo impegnativo. La squadra sta bene, in condizioni ottimali sia in termini mentali che fisici. Siamo preparati per giocare bene questo derby. Siamo solo alla 12esima giornata, non può essere decisiva per il risultato finale. È una partita importante per il nostro popolo e il nostro ambiente, ma finisce lì: non possiamo guardare troppo avanti perché manca ancora troppo tempo. L’Inter è la favorita perché ha vinto nettamente lo Scudetto e sa cosa serve per continuare a vincere. Anche loro hanno dei punti deboli, noi dobbiamo essere bravi a sfruttarli“.

L’allenatore ha poi continuato: “L’Inter è una squadra solida, compatta, con qualità tecniche, tattiche e fisiche. Hanno giocatori che possono trovare la giocata in ogni momento, ma noi abbiamo le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Sulla carta mi aspetto una squadra con i due attacchi più forti del campionato; per assurdo difendere molto bene, forse, ti darà la possibilità di vincere la partita“.

Foto: Twitter Milan