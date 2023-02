Pioli sugli infortunati: “Non so quando tornerà Maignan. Tomori e Bennacer? Spero di averli in Champions”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Stefano Pioli, ha parlato anche delle situazioni degli infortunati, iniziando da Mike Maignan: “La guarigione di Maignan procede bene, ha ripreso a lavorare sul campo anche se non con la squadra. La cicatrice sta funzionando bene. Non so quando tornerà”. E su Bennacer e Tomori: “Bennacer e Tomori me li danno per lavorare col gruppo da domenica, quindi spero siano disponibili in Champions”.

Foto: Instagram Milan