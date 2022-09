Pioli su Sergiño Dest: “L’avevamo già seguito, un nome che girava. Mi ha sorpreso in fase difensiva”

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato anche di Sergiño Dest, acquistato dal club rossonero nell’ultima finestra di calciomercato: “L’avevamo già seguito nelle passate stagioni, era un nome che girava. Ho trovato le caratteristiche che mi aspettavo, però più attento in fase difensiva rispetto a ciò che mi aspettavo. Deve fare di più con la palla, con la qualità che ha può ribaltare l’azione e saltare l’uomo. A lui piace giocare anche a sinistra, ma abbiamo anche tante altre soluzione. L’importante è che, chi è arrivato gli ultimi giorni di mercato, possa avere il tempo per capirci. Però ha trascorsi importanti, è un giocatore pronto”.

Foto: Twitter Milan