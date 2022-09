Pioli su Origi: “È il suo momento, ora sta meglio. Rebic? Non mi piacciono queste illazioni”

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato anche di Origi: “Se è il suo momento? Sì, sta meglio e ha avuto un minutaggio per alzare il ritmo”. Poi, l’allenatore del Milan si è espresso su Rebic: “Non mi piacciono queste illazioni. Rebic ha un dolore molto forte alla schiena che non gli permette di allenarsi. Sta facendo tutte le cure, ma non siamo ancora riusciti a fargli passare il dolore”.

Foto: Twitter Milan