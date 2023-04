Pioli su Marciniak: “Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro al mondo”

Polemiche sulla conduzione di gara da parte dell’arbitro di Szymon Marciniak, soprattuto per il contatto tra Hirving Lozano e Rafael Leao in area di rigore rossonera. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha così risposto alla domanda sul giudizio dell’arbitro: “In tutte le partite ci sono decisioni arbitrali che si possono discutere. Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro al mondo”.

Foto: Pzpl