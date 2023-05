Pioli su Leao: “Sembra star bene, speriamo di averlo a disposizione”

L’allenatore del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby di Champions League: “Lo stato d’animo è quello di una squadra che sa di avere ancora una grandissima occasione, è una vigilia dettata da attenzione e determinazione per ribaltare un pronostico che oggi ci vede sfavoriti. In pochi avrebbero pensato ad un Milan a questo punto. E’ chiaro che vogliamo andare in finale, il primo tempo non è andato come volevamo poi nella ripresa abbiamo migliorato. Siamo concentrati e preparati per fare una partita diversa rispetto all’andata”.

Sul confronto con i tifosi: “Il pubblico ha sempre fatto la differenza e ci ha sempre sostenuto, almeno nella mia gestione. Sapere di avere un popolo così che ci sostiene è uno stimolo a dare il massimo”.

Le condizioni di Rafael Leao: “Sta bene, sembra stare bene. Ieri ha fatto quasi totalmente allenamento col gruppo, oggi ci auguriamo che possa farlo tutto così come Krunic e Messias in modo che siano disponibili”.

Foto: Pioli Twitter Milan