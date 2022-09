Pioli su Leao: “Mai avuto il timore di perderlo. Ecco perché”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. In merito alla permanenza, o alla possibile partenza, di Leao, l’allenatore del Milan ha spiegato: “Voi siete fantastici, le voci le mettere in giro voi e poi mi fate le domande… Mai, mai ho avuto il timore di perdere Leao perché il club non mi ha mai detto che c’era questa possibilità, né lui ha mai avuto la testa da un’altra parte”.

FB Milan