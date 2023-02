Pioli su Leao: “È importante per me e per la squadra”

Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato di Rafael Leao, ribadendo l’importanza dell’attaccante portoghese per lui e l’intera squadra. Il tecnico del Milan coccola il classe ’99 che nel derby di Milano – a sorpresa – è partito dalla panchina: “Leao è importante per me e per la squadra. È tornato dal Mondiale, ha dovuto giocare subito molto bene a Salerno per poi perdere un po’ di brillantezza. Sta bene, è molto più felice quando gioca; lo vedo molto motivato e molto concentrato”.

Foto: Instagram Milan