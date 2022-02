Pioli su Ibrahimovic: “Rinnovo, credo voglia continuare. Recupero? Le condizioni migliorano”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita con l’Udinese, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, giocatore fondamentale per la rinascita rossonera nell’ultimo triennio e in scadenza di contratto la prossima estate: “Sarebbe una domanda da fare a lui, perché conta la sua volontà. Per come lo conosco e per la determinazione e l’ambizione che ha, oltre alla voglia di aiutare la squadra, credo che il suo obiettivo sia quello di continuare a giocare”.

Pioli parla anche del recupero dello svedese dall’infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco da diverse settimane: “Le sue condizioni stanno migliorando, anche se più lentamente di quanto ci aspettavamo. In ogni caso sta meglio, il percorso va valutato giorno dopo giorno dal momento in cui bisogna capire la risposta del tendine. Fra oggi e domani riprenderà a correre sul campo dopo aver svolto lavoro personalizzato e scatti sulla sabbia”.

Foto: Twitter Milan