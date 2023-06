Pioli su Ibrahimovic: “Orgoglioso di averlo potuto allenare. Sta decidendo il suo futuro”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN, parla di Zlatan Ibrahimovic, che chiude qui la sua seconda parentesi con i rossoneri: “L’ho visto molto determinato per cercare di recuperare dall’infortunio. Poi negli ultimi giorni con la faccia più pensierosa. Questo sì, perché sta decidendo il suo futuro”.

Poi ha proseguito: “Credo che il nostro percorso sia cominciato con la famosa sconfitta di Bergamo e dopo con gli arrivi di gennaio. Zlatan è stato una figura molto importante per la crescita della squadra, sia per l’apporto tecnico sul campo sia per la mentalità che ha aiutato a far crescere i compagni, specie più giovani. Ho avuto la fortuna di allenare un grandissimo campione, che mi ha fatto crescere e migliorare. Sono orgoglioso di averlo potuto allenare”.

Infine sulle parole di Leao sul centravanti svedese: “Sta provando a prendere da Ibrahimovic, l’ossessione per diventare campione. Il potenziale ce l’ha, gli manca ancora quel pizzico di ossessione”.

Foto: Instagram Milan