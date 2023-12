Pioli su Ibra: “Ci siamo sentiti ieri. Sarà sicuramente un valore aggiunto per il Milan”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Newcastle.

Queste le sue parole: “Il ritorno di Ibra? Ci siamo sentiti ieri. Credo che sia stato sempre un top, ha affrontato tutte le sfide con intelligenza. Sarà sicuramente un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club”.

Su Tonali: “Gli sono molto vicino, con noi è stato un ragazzo molto positivo e molto importante per la crescita della squadra. Purtroppo è caduto in una cosa delicata. Gli siamo vicino e mi auguro che questa esperienza gli possa servire a fare meglio in futuro”.

Secondo lei Tonali potrà tornare a livelli alti? “Sulle qualità calcistiche non ci sono dubbi. Di sicuro il Newcastle ha preso un ottimo giocatore”.

Foto: sito Milan