Pioli su Dest: “É il sostituto di Florenzi, ma può giocare in altri ruoli”

Stefano Pioli in conferenza stampa pre Milan-Inter, derby in programma per domani, ha risposto a diverse domande tra cui una proprio sul neo acquisto dei rossoneri: Dest.

“Siamo tutti dispiaciuti per l’infortunio di Alessandro Florenzi, lui era un leader dentro e fuori dal campo e si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Dest ha qualità, ritmo e intensità, l’abbiamo preso per giocare terzino, sicuramente, ma ha caratteristiche importanti che potrebbero essere utili anche in altre zone di campo”.

Foto: Instagram Dest