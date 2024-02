Pioli su De Ketelaere: “Ricordo gli sguardi quando si diceva che non era un pacco”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato così di Charles De Ketelaere, grande ex della sfida di domani: “Gasperini sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale, bisogna fargli i complimenti; ha avuto annate esaltanti e altre meno producenti. Ricordo i vostri sguardi su De Ketelaere, quando si diceva che aveva qualità e che Maldini e Massara non avessero preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini bravo a trovarvi una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia”.

Foto: instagram atalanta