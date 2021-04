Pioli: “Sto bene al Milan. Voglio riportarlo nell’Europa che conta. Romagnoli, Calabria e Maldini non convocati”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Parma: “L’aspetto mentale dentro la partita può cambiare, andare in vantaggio porta più convinzione e fiducia, per quello è molto importante l’approccio. Abbiamo bisogno di qualità e ritmo. Sto bene qui con il Milan, club e proprietà. Stiamo lavorando bene per riportare il Milan alla normalità, all’Europa che conta. Qui sto bene e posso incidere, nel migliorare il club e i giocatori”.

Situazione rinnovi: “Li vedo sereni e concentrati, è normale che bisogna aspettare il risultato finale quando ci sono delle trattative, ma qui pensiamo solamente alla partita di domani. Restano a Milanello solo Romagnoli, Calabria e Maldini, gli altri possono essere convocati, da Leao, Diaz e Mandzukic. La parola scudetto? L’avete solamente detto voi, noi siamo concentrati sul campo. Poi le parole se le portano il vento”.

Su Hauge ed Theo Hernandez: “Lui ha sempre giocato a sinistro, ha sempre giocato li. Oltre a Saelemaekers e Castillejo anche Diaz potrebbe giocare a destra e potrebbe essere una possibilità. Veniva in un’ottima prestazione a Firenze, mentre con la Samp è incappato in una giornata no, può succedere. Da Theo ci aspettiamo solo cose positive”.

Foto: Twitter ufficiale Milan